Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: il gesto drastico di Guido e Mariella Anticipazioni disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari, l'interrogazione di Cristina e la partenza di Alberto alla ricerca di Anna

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6962.

Dove eravamo rimasti il 1 giugno 2026

Alberto confida a Niko l’intenzione di cercare Anna nel casale di campagna della madre; nel frattempo Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. In procinto di partire per la Spagna, la crisi tra Raffaele e Ornella si fa sempre più aspra. Realizzando che Michele sta per fare un grosso passo falso con Ferri, Silvia farà il possibile per impedirglielo.

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Le trame di Un posto al sole del 29 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 giugno 2026

Greta si dedica sempre più alla figlia e cerca di tutelarla a costo di litigare con Roberto, creando tensioni crescenti anche con Marina. Cristina affronta l’interrogazione che potrebbe evitarle di perdere l’anno scolastico. Gianluca è preoccupato per il padre che, preso dalla sua tormentata storia d’amore, continua a perdere colpi, Alberto non resiste e parte alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima incursione di Cotugno a casa loro, Mariella e Guido decidono di risolvere il problema della sua presenza inopportuna una volta per tutte.

Le trame di Un posto al sole del 1 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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