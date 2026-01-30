Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello rischia di naufragare. Raffaele sempre più nelle grazie di Whoopi Goldberg

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6876.

Dove eravamo rimasti il 30 gennaio 2026

Dopo il duro litigio, sembra aprirsi una crepa nel rapporto tra Rosa e Damiano. Alberto è felice per il riavvicinamento con il figlio. Gianluca resta affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero alcolisti. La rivalità social tra Nunzio e Samuel esplode in una lite comica e disastrosa.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 febbraio 2026

La tensione tra Damiano e Rosa non si è affatto dissipata e la loro storia d’amore rischia di finire prima ancora di iniziare. Raffaele diventa sempre più un punto di riferimento per la ricca turista americana e dovrà destreggiarsi tra alcune lacune linguistiche e la curiosità molesta di Renato. Michele, spronato da Silvia, decide di parlare con Ferri riguardo al proprio ruolo in radio.

Le trame di Un posto al sole del 30 gennaio 2026

