Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 febbraio 2026: Rosa e Damiano sono al capolinea

Le trame di UPAS di lunedì 2 febbraio 2026: la storia tra Renda e la Picariello rischia di naufragare. Raffaele sempre più nelle grazie di Whoopi Goldberg

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6876.

Dove eravamo rimasti il 30 gennaio 2026

Dopo il duro litigio, sembra aprirsi una crepa nel rapporto tra Rosa e Damiano. Alberto è felice per il riavvicinamento con il figlio. Gianluca resta affascinato da Anna, una giovane restauratrice conosciuta al centro di recupero alcolisti. La rivalità social tra Nunzio e Samuel esplode in una lite comica e disastrosa.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 2 febbraio 2026

La tensione tra Damiano e Rosa non si è affatto dissipata e la loro storia d’amore rischia di finire prima ancora di iniziare. Raffaele diventa sempre più un punto di riferimento per la ricca turista americana e dovrà destreggiarsi tra alcune lacune linguistiche e la curiosità molesta di Renato. Michele, spronato da Silvia, decide di parlare con Ferri riguardo al proprio ruolo in radio.

Le trame di Un posto al sole del 30 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

