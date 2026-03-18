Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 marzo 2026: Ida vuole cambiare vita, Diego trema Le trame di UPAS di giovedì 19 marzo 2026: la mamma di Joseph potrebbe fare una scelta radicale. Damiano trova un indizio sulla donna della banda di ladri

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6909.

Dove eravamo rimasti il 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, decisa a non far tornare la figlia a casa, e sceglie di parlarle apertamente. Raffaele e Ornella, già concentrati sui loro problemi di coppia, si ritrovano ad affrontare anche quelli di Ida e Diego. Intanto il matrimonio di Manuela è alle porte e Maurizio continua a interessarsi alla coppia, celando la propria identità, che però potrebbe venire a galla.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 marzo 2026

Esasperato dalla fragilità emotiva di Ida, Diego teme che la compagna stia pensando a un cambiamento radicale nella propria vita. Già provato dal difficile rapporto con Cristina, Ferri dovrà contenere l’insicurezza di Marina nei confronti di Greta. Mentre Eduardo si sforza di rigare dritto, Damiano potrebbe aver trovato una traccia utile a individuare la donna che fa parte della banda di ladri su cui sta indagando.

Le trame di Un posto al sole del 18 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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