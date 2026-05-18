Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Greta ammalia Roberto Le trame di Un Posto al Sole di martedì 19 maggio 2026: la Fournier preme su Ferri per Cristina ma Marina trama per allontanare il pericolo

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6952.

Dove eravamo rimasti il 18 maggio 2026

Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Cristina, felice per il riavvicinamento con Leo, per compiacerlo rischia di compiere una scelta di cui potrebbe pentirsi. La freddezza tra Raffaele e Ornella continua, mentre cresce la complicità tra lei e Vanni. Intanto Mariella prova a far riflettere Bice sul rapporto con Sergio, riuscendoci ma con un effetto ben lontano da quello sperato.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 maggio 2026

Cristina continua a essere ammaliata e sottilmente manipolata da Leo. Greta fa pressione su Roberto per ridurre le distanze con la figlia, mentre Marina porta avanti, in gran segreto, il suo piano per escludere la Fournier dalla vita del marito.

Le trame di Un posto al sole del 18 maggio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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