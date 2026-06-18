Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 giugno 2026: il segreto di Serena (che fa male) Le trame di UPAS di venerdì 19 giugno 2026: la Cirillo cerca di tenere Manuela lontana da Maurizio, e fa nascere sospetti. Jimmy umiliato e infelice

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.975.

Dove eravamo rimasti il 18 giugno 2026

Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel. Anche Nunzio comincia a nutrire dei dubbi sull’onestà della nuova cameriera ma Diego è pronto a difenderla. Angelo, grazie a un’informazione preziosa, inizia a pianificare il colpo a Palazzo Palladini. Intanto Bice è in piena crisi di autostima e a farne le spese stavolta sarà Filippo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 giugno 2026

Jimmy continua a stare male per l’umiliazione subita in piscina da Matteo. Manuela vorrebbe andare con Niko e il figlio a trovare Maurizio ma Serena tenterà di dissuaderla, suscitando i sospetti della sorella: perché vuole tenerla lontana dal padre? Diego è turbato per il bacio dato a Lorenza ma lei reagisce in tutt’altra maniera. Guido e Mariella devono tenere a bada Bice, e i suoi tentativi di avere conferma della propria avvenenza con chiunque.

Le trame di Un posto al sole del 18 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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