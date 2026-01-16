Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 19 gennaio 2026: Vinicio torna a Napoli e Alberto affascinato da una donna Le trame di UPAS di lunedì 19 gennaio 2026: Raffaele e Ornella sempre più distanti, la fine di Gagliotti riporta a casa il fratello. Tensione Alberto-Gianluca

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6866.

Dove eravamo rimasti il 16 gennaio 2026

Raffaele patisce sempre più la distanza che si è creata con Ornella. Ferri e Marina possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: per Gennaro Gagliotti sembra arrivata la resa dei conti. Determinato a capire meglio la terapia seguita dal figlio, Alberto si imbatterà in un intrigante personaggio.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 gennaio 2026

Raffaele inizia a temere che la distanza tra lui e Ornella possa diventare irrecuperabile. Roberto e Marina programmano le prossime mosse per il futuro dei Cantieri. Vinicio, costretto dagli eventi, torna a Napoli accompagnato da Elena, che comunica alla madre un’inaspettata decisione. Complice un passaggio sotto la pioggia, Alberto interagisce con Anna, un’enigmatica ragazza che frequenta il centro di Gianluca. Il ragazzo, intanto, apprende con fastidio che il padre ha chiesto informazioni su di lui al suo tutor.

Le trame di Un posto al sole del 16 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

