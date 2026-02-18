Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: addio a Whoopi Goldberg (con sorpresa)

Le trame di UPAS di giovedì 19 febbraio 2026: Eleanor lascia Palazzo Palladini e fa un regalo a Raffaele. Cristina è molto turbata per l'incidente

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6889.

Dove eravamo rimasti il 18 febbraio 2026

Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della madre mettono in luce la difficoltà di Roberto Ferri nell’accogliere la sua sofferenza. Intanto, le immagini di una videocamera di sorveglianza rischiano di indirizzare la polizia sulle tracce della banda di Eduardo Sabbiese e Stella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 febbraio 2026

Per Eleanor Price è il giorno della partenza per New York insieme al suo staff, ma il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora scossa dall’incidente. Nel frattempo, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Le trame di Un posto al sole del 18 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Roberto e Greta

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Greta rischia la vita ed Eduardo viene scoperto

Le trame di UPAS di mercoledì 18 febbraio 2026: la madre di Cristina è in gravi cond...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg

Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità

Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduar...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)

Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura ...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)

Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore n...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va)

Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba pr...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Whoopi Goldberg mette in difficoltà Raffaele

Le trame di UPAS di martedì 27 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini alla r...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amica

Le trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizi...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Can Yaman

Can Yaman
Maria Antonietta

Maria Antonietta
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods
Amii Stewart

Amii Stewart

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963