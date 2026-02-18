Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: addio a Whoopi Goldberg (con sorpresa)
Le trame di UPAS di giovedì 19 febbraio 2026: Eleanor lascia Palazzo Palladini e fa un regalo a Raffaele. Cristina è molto turbata per l'incidente
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6889.
Dove eravamo rimasti il 18 febbraio 2026
Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della madre mettono in luce la difficoltà di Roberto Ferri nell’accogliere la sua sofferenza. Intanto, le immagini di una videocamera di sorveglianza rischiano di indirizzare la polizia sulle tracce della banda di Eduardo Sabbiese e Stella.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 febbraio 2026
Per Eleanor Price è il giorno della partenza per New York insieme al suo staff, ma il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora scossa dall’incidente. Nel frattempo, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.
Le trame di Un posto al sole del 18 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Greta rischia la vita ed Eduardo viene scoperto
Le trame di UPAS di mercoledì 18 febbraio 2026: la madre di Cristina è in gravi cond...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg
Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità
Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduar...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)
Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura ...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)
Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore n...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele
Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va)
Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba pr...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Whoopi Goldberg mette in difficoltà Raffaele
Le trame di UPAS di martedì 27 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini alla r...