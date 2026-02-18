Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 19 febbraio 2026: addio a Whoopi Goldberg (con sorpresa) Le trame di UPAS di giovedì 19 febbraio 2026: Eleanor lascia Palazzo Palladini e fa un regalo a Raffaele. Cristina è molto turbata per l'incidente

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6889.

Dove eravamo rimasti il 18 febbraio 2026

Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della madre mettono in luce la difficoltà di Roberto Ferri nell’accogliere la sua sofferenza. Intanto, le immagini di una videocamera di sorveglianza rischiano di indirizzare la polizia sulle tracce della banda di Eduardo Sabbiese e Stella.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 febbraio 2026

Per Eleanor Price è il giorno della partenza per New York insieme al suo staff, ma il distacco da Palazzo Palladini si rivela più difficile del previsto e riserva a Raffaele una piacevole sorpresa. Roberto e Marina devono farsi carico della delicata situazione psicologica di Cristina, ancora scossa dall’incidente. Nel frattempo, Gianluca, ormai coinvolto emotivamente da Anna, dovrà fare i conti con il carattere ambiguo e contraddittorio della ragazza.

Le trame di Un posto al sole del 18 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche