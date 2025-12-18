Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 dicembre 2025: la decisione imprevista di Viola
Le trame di UPAS per venerdì 19 dicembre 2025: la prof e il magistrato decidono di riprovarci ma anche Eduardo e Stella sono sempre più vicini e complici
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6845.
Dove eravamo rimasti il 18 dicembre 2025
Raffaele scalpita per l’organizzazione del Natale. Dopo una serie di fraintendimenti, Viola ed Eugenio arriveranno finalmente a chiarirsi. La tensione fra Eduardo e Clara continua a essere palpabile ma Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un’altra donna, proverà di tutto per far riavvicinare i due. Nonostante l’ottimismo per la nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero non andare come previsto.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 dicembre 2025
Nell’episodio del 19 dicembre (numero 6845) nonostante, a parole, entrambi appaiano molto sciolti, il rapporto tra Eduardo e Stella si fa sempre più coinvolgente, ma la ragazza nasconde un grande segreto. Viola informa Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci. Rossella è dispiaciuta che Riccardo non abbia ottenuto la nomina a primario del reparto ospedaliero.
Le trame di Un posto al sole del 18 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
