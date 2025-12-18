Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 19 dicembre 2025: la decisione imprevista di Viola

Le trame di UPAS per venerdì 19 dicembre 2025: la prof e il magistrato decidono di riprovarci ma anche Eduardo e Stella sono sempre più vicini e complici

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6845.

Dove eravamo rimasti il 18 dicembre 2025

Raffaele scalpita per l’organizzazione del Natale. Dopo una serie di fraintendimenti, Viola ed Eugenio arriveranno finalmente a chiarirsi. La tensione fra Eduardo e Clara continua a essere palpabile ma Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un’altra donna, proverà di tutto per far riavvicinare i due. Nonostante l’ottimismo per la nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero non andare come previsto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 19 dicembre 2025

Nell’episodio del 19 dicembre (numero 6845) nonostante, a parole, entrambi appaiano molto sciolti, il rapporto tra Eduardo e Stella si fa sempre più coinvolgente, ma la ragazza nasconde un grande segreto. Viola informa Ornella che lei ed Eugenio hanno deciso di riprovarci. Rossella è dispiaciuta che Riccardo non abbia ottenuto la nomina a primario del reparto ospedaliero.

Le trame di Un posto al sole del 18 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella

Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, ment...
Ilenia Lazzarin

Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Viola fa il grande passo e due storie finiscono (molto) male

Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 dicembre 2025: la prof ed Eugenio dec...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato

Le trame di UPAS di lunedì 8 dicembre 2025: tra le professoressa e il magistrato ris...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe

Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 9 dicembre 2025: Eduardo non sa resistere a Stella

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 9 dicembre 2025: Eduardo non sa resistere a Stella

Le trame di UPAS per martedì 9 dicembre 2025: l'amore di Clara si allontana, mentre ...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 dicembre 2025: colpo di scena sul destino di Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 11 dicembre 2025: l'assemblea di condominio per il porti...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 dicembre 2025: sorpresa inattesa per Filippo ai Cantieri

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 10 dicembre 2025: sorpresa inattesa per Filippo ai Cantieri

Le trame di UPAS per mercoledì 10 dicembre 2025: tra Alice e la famiglia è guerra. E...
UPAS, Rosa e Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano

Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picari...
UPAS, Gennaro e il suo caporale

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico

Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è ...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

Riccardo Zanotti

Riccardo Zanotti
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna
John Hannah

John Hannah
Martina Colombari

Martina Colombari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963