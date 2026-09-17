Un posto al sole, Damiano corre un grave pericolo: chi lo minaccia Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 18 settembre 2026: il poliziotto è nel mirino di un folle carico d'odio. Tra i vigili scoppia la "faida dei turni"

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.030.

Dove eravamo rimasti il 17 settembre 2026

Clara e Rosa faticano a credere che Eduardo sia davvero andato via così. Intanto Grillo, consumato dalla sua sete di vendetta, rivela che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca e l’avanzare della sua malattia precipitano Luca in un profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano dovute a Micaela, Silvia prende una decisione drastica ma necessaria.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 settembre 2026

Alberto ritroverà il sostegno e l’affetto di un amico che pensava di aver perso. Grillo continua a tessere le sue trame contro Damiano. Intanto Guido e Mariella fanno i conti con le conseguenze della "faida dei turni": riuscirà Mariella a riappacificarsi con Sasà?

Le trame di Un posto al sole del 17 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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