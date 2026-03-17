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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: nuovi problemi per Raffaele e Ornella

Le trame di UPAS di mercoledì 18 marzo 2026: l'arrivo di Ida e Diego aggiunge tensione in famiglia. Ferri affronta Greta per l'abbandono della figlia

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6908.

Dove eravamo rimasti il 17 marzo 2026

Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, con lei sempre più sotto pressione anche per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano e potrebbe essere riconosciuto. I rapporti tra Cristina e il padre restano tesi, ma è soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Tenendo tutto nascosto a Guido e a Bice, Mariella diventa suo malgrado la confidente di Massaro e finisce per interrogarsi sulla natura degli uomini.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, decisa a non far tornare la figlia a casa, e sceglie di parlarle apertamente. Raffaele e Ornella, già concentrati sui loro problemi di coppia, si ritrovano ad affrontare anche quelli di Ida e Diego. Intanto il matrimonio di Manuela è alle porte e Maurizio continua a interessarsi alla coppia, celando la propria identità, che però potrebbe venire a galla.

Le trame di Un posto al sole del 17 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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