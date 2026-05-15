Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: Ornella fugge da Vanni
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 18 maggio 2026: la complicità tra i due compagni di corso cresce sempre più. Marina trama contro Greta
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6951.
Dove eravamo rimasti il 15 maggio 2026
Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata dalla costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa, grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 maggio 2026
Marina trama per allontanare Greta da Roberto e dalle loro vite. Intanto Cristina, felice per il riavvicinamento con Leo, per compiacerlo è pronta a fare una scelta di cui potrebbe pentirsi. Tra Raffaele e Ornella la freddezza non accenna a sciogliersi, mentre la complicità tra lei e Vanni sembra crescere. Mariella prova a far riflettere Bice sulla relazione con Sergio, riuscendoci, ma in un modo molto diverso da quello che si aspettava.
Le trame di Un posto al sole del 15 maggio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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