Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 giugno 2026: Samuel furioso con una collega
Le trame di UPAS di giovedì 18 giugno 2026: Lorenza fa arrabbiare il cuoco (e anche Nunzio ha dei dubbi su di lei). Il colpo a casa Ferri si avvicina
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.974.
Dove eravamo rimasti il 17 giugno 2026
Messo alle strette da Grillo, che è impaziente di incastrare Eduardo, Angelo tenterà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che sua madre, in pena per lei, è entrata in contatto con Alberto amplificherà i tormenti di Anna. Consapevole di essere la causa delle inquietudini di Marina, Roberto prova a buttarsi alle spalle le recenti tensioni.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 giugno 2026
Crescono le tensioni al Vulcano tra Lorenza e Samuel. Anche Nunzio comincia a nutrire dei dubbi sull’onestà della nuova cameriera ma Diego è pronto a difenderla. Angelo, grazie a un’informazione preziosa, inizia a pianificare il colpo a Palazzo Palladini. Intanto Bice è in piena crisi di autostima e a farne le spese stavolta sarà Filippo.
Le trame di Un posto al sole del 17 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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