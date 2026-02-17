Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 18 febbraio 2026: Greta rischia la vita ed Eduardo viene scoperto

Le trame di UPAS di mercoledì 18 febbraio 2026: la madre di Cristina è in gravi condizioni e una telecamera di sicurezza minaccia Sabbiese

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6888.

Dove eravamo rimasti il 17 febbraio 2026

Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato "solo" una frattura alla gamba nell’incidente, Roberto Ferri dovrà comunicarle una dura notizia. Nel tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, Eduardo Sabbiese chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore, ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con il povero Samuel, impegnato a organizzare la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca è in attesa di una visita inaspettata ma molto gradita.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 febbraio 2026

Dopo settimane di abboccamenti e schermaglie, il rapporto tra Gianluca e Anna sembra arrivare a una svolta. Il dolore di Cristina e le condizioni critiche della mamma metteranno in luce l’incapacità paterna di Roberto Ferri di accogliere la sua sofferenza. Intanto le immagini provenienti da una videocamera di sorveglianza rischiano di mettere la polizia sulle tracce della banda di Eduardo Sabbiese e Stella.

Le trame di Un posto al sole del 17 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

