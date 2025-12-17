Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 18 dicembre 2025: la grande speranza dell'ex di Rossella Le trame di UPAS per giovedì 18 dicembre 2025: Riccardo può diventare primario, mentre tra Eduardo e Clara è crisi nera. Raffaele si prepara al Natale

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6844.

Dove eravamo rimasti il 17 dicembre 2025

Nell’episodio in onda il 17 dicembre (numero 6843) Rosa e Damiano, spettatori della recita di Manuel, appaiono sempre più uniti, complice l’atmosfera natalizia. Viola fa un’inaspettata proposta ad Eugenio. Intanto Okoro, in preda all’angoscia perché convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, non collabora con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, disattendendo le speranze di Michele, Roberto e Marina, esclude qualunque coinvolgimento di Gennaro. Sempre in questa trama, grazie ai fondi ottenuti da Cotugno, Bice ristabilisce un contatto con Troncone con l’intento di recuperare i soldi che Lello le ha sottratto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 18 dicembre 2025

Nell’episodio del 18 dicembre (numero 6844) Raffaele scalpita per l’organizzazione del Natale. Dopo una serie di fraintendimenti, Viola ed Eugenio arriveranno finalmente a chiarirsi. La tensione fra Eduardo e Clara continua a essere palpabile ma Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un’altra donna, proverà di tutto per far riavvicinare i due. Nonostante l’ottimismo per la nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero non andare come previsto.

Le trame di Un posto al sole del 17 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche