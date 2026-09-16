Un posto al sole, una protagonista se ne deve andare: cacciata in tronco Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 17 settembre 2026: per placare le tensioni al Vulcano Silvia è costretta a un gesto plateale. Luca in crisi per Gianluca

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.029.

Dove eravamo rimasti il 16 settembre 2026

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma in realtà l’uomo è in balia di Grillo che, ottenuta una sua confessione, potrebbe non fermarsi. Intanto, le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie, mentre Alberto viene avvicinato da Vittoria con una richiesta.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 settembre 2026

Clara e Rosa faticano a credere che Eduardo sia davvero andato via così. Intanto Grillo, consumato dalla sua sete di vendetta, rivela che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. La preoccupazione per Gianluca e l’avanzare della sua malattia precipitano Luca in un profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano dovute a Micaela, Silvia prende una decisione drastica ma necessaria.

Le trame di Un posto al sole del 16 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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