Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: cosa nasconde veramente Greta

Le trame di UPAS di martedì 17 marzo 2026: Cristina si sente abbandonata dalla madre (e non capisce perché non la voglia con sé). Maurizio viene riconosciuto

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6907.

Dove eravamo rimasti il 16 marzo 2026

L’amicizia fra Teo e Cristina cresce di pari passo con le preoccupazioni. Un confronto teso tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In attesa del grande giorno, tra laurea e nozze con Niko, Manuela si ritrova a interagire piacevolmente con Maurizio. Nel frattempo Massaro ricontatta Mariella nel tentativo di giustificare il proprio comportamento: mentre lei appare colpita dalle sue parole, Sasà giudica l’atteggiamento di Sergio una sceneggiata inqualificabile e imperdonabile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 marzo 2026

Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno o qualcuna potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi, ma è soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Mentre tiene tutto nascosto sia a Guido che a Bice, Mariella diventa suo malgrado la confidente di Massaro e finisce per interrogarsi sulla natura degli uomini.

Le trame di Un posto al sole del 16 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Cristina e un compagno

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026: Cristina attratta dal "bad boy" Teo, Ferri impazzisce

Le trame di UPAS di lunedì 16 marzo 2026: Roberto in difficoltà con la figlia e Gret...
UPAS, Greta

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto inconfessabile

Le anticipazioni di UPAS per la settimana dal 16 al 20 marzo 2026: la madre di Crist...
UPAS, Rosa

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino

Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliz...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Alberto non riesce a resistere ad Anna

Le trame di UPAS di martedì 3 marzo 2026: l'avvocato Palladini è turbato dalla ragaz...
Gina Amarante - Manuela di Un posto al sole

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: qualcuno "spia" le gemelle, chi è

Le trame di UPAS di mercoledì 4 marzo 2026: mentre Manuela cerca l'abito da sposa, q...
UPAS, Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026: Anna nasconde un segreto

Le trame di UPAS di mercoledì 11 marzo 2026: la restauratrice porta scompiglio a cas...
UPAS, Alberto e Anna

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: Alberto la combina grossa

Le trame di UPAS di martedì 10 marzo 2026: tra l'avvocato e Anna divampa la passione...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano

Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino con...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)

Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura ...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Franco Battiato

Franco Battiato
Fiona May

Fiona May
Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti
Francesco Bechis

Francesco Bechis

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963