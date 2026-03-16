Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 marzo 2026: cosa nasconde veramente Greta
Le trame di UPAS di martedì 17 marzo 2026: Cristina si sente abbandonata dalla madre (e non capisce perché non la voglia con sé). Maurizio viene riconosciuto
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6907.
Dove eravamo rimasti il 16 marzo 2026
L’amicizia fra Teo e Cristina cresce di pari passo con le preoccupazioni. Un confronto teso tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In attesa del grande giorno, tra laurea e nozze con Niko, Manuela si ritrova a interagire piacevolmente con Maurizio. Nel frattempo Massaro ricontatta Mariella nel tentativo di giustificare il proprio comportamento: mentre lei appare colpita dalle sue parole, Sasà giudica l’atteggiamento di Sergio una sceneggiata inqualificabile e imperdonabile.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 marzo 2026
Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno o qualcuna potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi, ma è soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Mentre tiene tutto nascosto sia a Guido che a Bice, Mariella diventa suo malgrado la confidente di Massaro e finisce per interrogarsi sulla natura degli uomini.
Le trame di Un posto al sole del 16 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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