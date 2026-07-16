Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Rossella e Nunzio se ne vanno da Napoli
Le trame di UPAS di venerdì 17 luglio 2026: malgrado l'amico Gianluca sia in difficoltà, la coppia parte per la Calabria. Jimmy si ribella allo psicologo
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.995.
Dove eravamo rimasti il 16 luglio 2026
Positivamente impressionati dall’incontro con lo psicologo consigliato da Serena e Filippo, Niko e Manuela ora devono capire come dirlo a Jimmy. Ornella si confida con Viola su ciò che prova per Vanni, ma un nuovo sms dell’uomo incrina le sue difese. Lorenza e Nunzio fermano Gianluca dal riprendere a bere e, mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto è costretto a contenere l’inevitabile crollo di Anna.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 luglio 2026
Preoccupati per la tendenza di Jimmy ad isolarsi, Niko e Manuela riescono a persuaderlo a fissare un appuntamento dallo psicologo, ma il ragazzo, che non è affatto convinto, decide di fare una mossa che potrebbe complicare tutto. Gianluca cerca faticosamente di riprendersi dalla scoperta della storia tra Anna e suo padre, Alberto, che su consiglio di Giulia accetta di evitare il confronto diretto col figlio, rispettando i suoi tempi. Intanto Rossella e Nunzio, pur se in pena per l’amico, partono per il congresso di lei in Calabria.
Le trame di Un posto al sole del 16 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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19 Luglio 2026
La vita che verràRai Storia
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