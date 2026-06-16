Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 giugno 2026: Marina e Roberto sono in pericolo
Le trame di UPAS di mercoledì 17 giugno 2026: Angelo è costretto da Grillo ad anticipare il colpo a casa di Ferri. Anna tormentata da Alberto e Gianluca
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.973.
Dove eravamo rimasti il 16 giugno 2026
Vittoria è decisa a trovare la figlia. Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro e anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo, e per Ornella e Vanni è arrivato il momento dei saluti.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 giugno 2026
Messo alle strette da Grillo, che è impaziente di incastrare Eduardo, Angelo tenterà di procurarsi il doppione delle chiavi dell’appartamento di Roberto e Marina. La notizia che sua madre, in pena per lei, è entrata in contatto con Alberto amplificherà i tormenti di Anna. Consapevole di essere la causa delle inquietudini di Marina, Roberto prova a buttarsi alle spalle le recenti tensioni.
Le trame di Un posto al sole del 16 giugno 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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