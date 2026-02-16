Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)

Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura verità da Ferri. Eduardo si ravvede e Micaela prende una severa strigliata

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6887.

Dove eravamo rimasti il 16 febbraio 2026

Definiti gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina stanno per festeggiare il successo professionale quando ricevono una terribile notizia. Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Intanto Guido fa il finto tonto, mentre Mariella e Cerruti selezionano tramite un’app di incontri un possibile candidato per Bice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 febbraio 2026

Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato "solo" una frattura alla gamba nell’incidente, Roberto Ferri dovrà comunicarle una dura notizia. Nel tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, Eduardo Sabbiese chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore, ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con il povero Samuel, impegnato a organizzare la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca è in attesa di una visita inaspettata ma molto gradita.

Le trame di Un posto al sole del 16 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amica

Le trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizi...
UPAS, Roberto e Cristina

Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026: il dramma di Roberto (e Whoopi se ne va)

Le trame di UPAS per la settimana dal 16 al 20 febbraio: un grave incidente turba pr...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 11 febbraio 2026: è il grande giorno per Whoopi Goldberg

Le trame di UPAS di mercoledì 11 febbraio 2026: Eleanor incontra Imma e Ciro ed Edua...
UPAS, Stella ed Eduardo

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 10 febbraio 2026: il pericoloso colpo di testa di Stella

Le trame di UPAS di martedì 10 febbraio 2026: la gelosia per Eduardo fa fare una fol...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 5 febbraio 2026: Whoopi Goldberg chiede aiuto a Raffaele

Le trame di UPAS di giovedì 5 febbraio 2026: Mrs Price svela finalmente il vero moti...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 6 febbraio 2026: Raffaele finisce nei guai per colpa di Whoopi

Le trame di UPAS di venerdì 6 febbraio 2026: una richiesta di Mrs Price mette in dif...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)

Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore n...
UPAS, Raffaele e Whoopi Goldberg

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 27 gennaio 2026: Whoopi Goldberg mette in difficoltà Raffaele

Le trame di UPAS di martedì 27 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini alla r...
UPAS, Whoopi Goldberg con Raffaele

Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 febbraio 2026: Whoopi Goldberg confessa finalmente la verità

Le trame di UPAS di giovedì 12 febbraio 2026: Eleanor si rivela a Imma e Ciro, Eduar...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Can Yaman

Can Yaman
Maria Antonietta

Maria Antonietta
Antonella Bucci

Antonella Bucci
Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963