Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 17 febbraio 2026: Roberto senza pietà (nemmeno per la figlia)
Le trame di UPAS di martedì 17 febbraio 2026: Cristina si prepara a sentire la dura verità da Ferri. Eduardo si ravvede e Micaela prende una severa strigliata
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6887.
Dove eravamo rimasti il 16 febbraio 2026
Definiti gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina stanno per festeggiare il successo professionale quando ricevono una terribile notizia. Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Intanto Guido fa il finto tonto, mentre Mariella e Cerruti selezionano tramite un’app di incontri un possibile candidato per Bice.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 febbraio 2026
Dopo aver appreso che sua figlia Cristina ha riportato "solo" una frattura alla gamba nell’incidente, Roberto Ferri dovrà comunicarle una dura notizia. Nel tentativo di restare sulla retta via e dedicarsi alla famiglia, Eduardo Sabbiese chiude i conti con Angelo piazzando la refurtiva da un ricettatore, ma gli chiede di continuare a lavorare come elettricista per lui. Micaela riceve una ramanzina sul lavoro da Michele e si sfoga con il povero Samuel, impegnato a organizzare la serata di Martedì Grasso al Vulcano. Gianluca è in attesa di una visita inaspettata ma molto gradita.
Le trame di Un posto al sole del 16 febbraio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
