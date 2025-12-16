Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano
Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picariello e Damiano, si va verso la soluzione per il portierato e Okoro non collabora
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6843.
Dove eravamo rimasti il 16 dicembre 2025
La puntata del 16 dicembre (episodio 6842) si è chiusa con l’arresto di Okoro, che ha gettato Gennaro in un profondo stato di agitazione. Ferri e Marina confidano che la testimonianza del caporale possa finalmente spezzare l’influenza di Gagliotti sui Cantieri. Nel frattempo, cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato il modo per convincere Rosa ad assumere il ruolo di portiere. Infine, il piano di Bice procede nonostante la tirchieria di Cotugno.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 dicembre 2025
Per la puntata del 17 dicembre (episodio 6843) le anticipazioni raccontano di un clima natalizio che avvicina Rosa e Damiano, spettatori della recita di Manuel, e li rende sempre più uniti. Viola sorprenderà tutti con un’inaspettata proposta ad Eugenio. Sul fronte delle indagini, Okoro, in preda all’angoscia e convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, non collabora con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, deludendo le speranze di Michele, Roberto e Marina, esclude qualunque coinvolgimento di Gennaro. Infine, grazie ai fondi ottenuti da Cotugno, Bice ristabilisce un contatto con Troncone con l’intento di recuperare i soldi che le sono stati sottratti da Lello.
Le trame di Un posto al sole del 16 dicembre 2025.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico
Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è ...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Viola fa il grande passo e due storie finiscono (molto) male
Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 dicembre 2025: la prof ed Eugenio dec...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 dicembre 2025: l'incubo di Gennaro torna a tormentarlo
Le trame di UPAS di lunedì 15 dicembre 2025: il "caporale" Okoro minaccia Gagliotti,...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Viola spiazza Eugenio, Guido e Mariella sono disperati
Si avvicina un'altra settimana in compagnia dell'amatissima soap ambientata a Palazz...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro ...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe
Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Chiara sconvolge la vita di Marina e Roberto
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 3 dicembre 2025: forte la tensione attorno...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato
Le trame di UPAS di lunedì 8 dicembre 2025: tra le professoressa e il magistrato ris...