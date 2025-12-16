Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 17 dicembre 2025: tutti i sogni di Rosa si realizzano Le trame di UPAS per mercoledì 17 dicembre 2025: si rafforza il legame tra la Picariello e Damiano, si va verso la soluzione per il portierato e Okoro non collabora

Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6843.

Dove eravamo rimasti il 16 dicembre 2025

La puntata del 16 dicembre (episodio 6842) si è chiusa con l’arresto di Okoro, che ha gettato Gennaro in un profondo stato di agitazione. Ferri e Marina confidano che la testimonianza del caporale possa finalmente spezzare l’influenza di Gagliotti sui Cantieri. Nel frattempo, cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato il modo per convincere Rosa ad assumere il ruolo di portiere. Infine, il piano di Bice procede nonostante la tirchieria di Cotugno.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 dicembre 2025

Per la puntata del 17 dicembre (episodio 6843) le anticipazioni raccontano di un clima natalizio che avvicina Rosa e Damiano, spettatori della recita di Manuel, e li rende sempre più uniti. Viola sorprenderà tutti con un’inaspettata proposta ad Eugenio. Sul fronte delle indagini, Okoro, in preda all’angoscia e convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, non collabora con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, deludendo le speranze di Michele, Roberto e Marina, esclude qualunque coinvolgimento di Gennaro. Infine, grazie ai fondi ottenuti da Cotugno, Bice ristabilisce un contatto con Troncone con l’intento di recuperare i soldi che le sono stati sottratti da Lello.

Le trame di Un posto al sole del 16 dicembre 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

