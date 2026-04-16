Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 17 aprile 2026: una tentazione per Ornella Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 17 aprile 2026: Vanni cerca di accorciare le distanze dalla dottoressa. Serena deve prendere una decisione su Maurizio

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Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6930.

Dove eravamo rimasti il 16 aprile 2026

Maurizio, il padre delle gemelle, si sottrae alle domande incalzanti di Serena e potrebbe nascondere un tragico segreto. Roberto è nervoso, sentendosi giudicato da tutti per il suo problematico rapporto con Cristina, ma anche per un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe avere un fondo di verità. Intanto continua il braccio di ferro tra Nunzio, che vorrebbe trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, orientata invece ad andare a stare dai genitori.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 17 aprile 2026

Dopo il confronto con il padre delle gemelle, per Serena è arrivato il momento di prendere una decisione difficile. Raffaele prova in tutti i modi a tenere il lavoro fuori dalla sua vita con Ornella, mentre Vanni sembra deciso ad accorciare le distanze. Contrario all’idea di stare a casa di Silvia e Michele, Nunzio si prepara a vivere una nottata da incubo.

Le trame di Un posto al sole del 16 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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