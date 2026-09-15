Un posto al sole, Micaela all'attacco di Lorenza: il Vulcano esplode
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 16 settembre 2026: mentre Eduardo è in balia di Grillo, al caffè scoppia una lite incontrollabile
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.028.
Dove eravamo rimasti il 15 settembre 2026
Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, mentre il sostegno di Rosa a Eduardo aumenta la tensione tra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la sua rivincita contro Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel prova in ogni modo a rimediare, ma Micaela comincia a sospettare che l’incidente non sia stato del tutto casuale. Intanto Serena affronta alcuni problemi con il b&b e la sua determinazione nel risolverli finisce per rafforzare il legame con Filippo.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 settembre 2026
Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma in realtà l’uomo è in balia di Grillo che, ottenuta una sua confessione, potrebbe non fermarsi. Intanto, le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, fanno salire la tensione al Caffè Vulcano. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie, mentre Alberto viene avvicinato da Vittoria con una richiesta.
Le trame di Un posto al sole del 15 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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