Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026: Cristina attratta dal "bad boy" Teo, Ferri impazzisce

Le trame di UPAS di lunedì 16 marzo 2026: Roberto in difficoltà con la figlia e Greta sembra nascondere un segreto. Manuela incontra il padre (ma non lo sa)

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6906.

Dove eravamo rimasti il 13 marzo 2026

Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo pare voler tornare nelle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Roberto avrà un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Giulia, dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro ascolto, prova a spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni, mentre Eduardo sarà di nuovo attratto da una pericolosa tentazione.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 marzo 2026

L’amicizia fra Teo e Cristina cresce di pari passo con le preoccupazioni. Un teso confronto tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, porterà l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In attesa del grande giorno, in cui si laureerà e sposerà Niko, Manuela ha modo di interagire piacevolmente con Maurizio. Massaro contatta di nuovo Mariella nel tentativo di giustificare il proprio comportamento, ma mentre lei sembra colpita dalle sue argomentazioni, Sasà è convinto che il comportamento di Sergio sia un’inqualificabile e imperdonabile sceneggiata.

Le trame di Un posto al sole del 13 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

