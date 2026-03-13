Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026: Cristina attratta dal "bad boy" Teo, Ferri impazzisce
Le trame di UPAS di lunedì 16 marzo 2026: Roberto in difficoltà con la figlia e Greta sembra nascondere un segreto. Manuela incontra il padre (ma non lo sa)
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6906.
Dove eravamo rimasti il 13 marzo 2026
Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo pare voler tornare nelle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Roberto avrà un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Giulia, dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro ascolto, prova a spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni, mentre Eduardo sarà di nuovo attratto da una pericolosa tentazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 marzo 2026
L’amicizia fra Teo e Cristina cresce di pari passo con le preoccupazioni. Un teso confronto tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, porterà l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In attesa del grande giorno, in cui si laureerà e sposerà Niko, Manuela ha modo di interagire piacevolmente con Maurizio. Massaro contatta di nuovo Mariella nel tentativo di giustificare il proprio comportamento, ma mentre lei sembra colpita dalle sue argomentazioni, Sasà è convinto che il comportamento di Sergio sia un’inqualificabile e imperdonabile sceneggiata.
Le trame di Un posto al sole del 13 marzo 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Guida TV
-
13 Marzo 2026
Breaking Bad2 | 10Sky Atlantic
-
13 Marzo 2026
Breaking Bad2 | 11Sky Atlantic
-
-
-
-
-
-
-
15 Marzo 2026
Breaking Bad2 | 10Sky Atlantic
-
15 Marzo 2026
Breaking Bad2 | 11Sky Atlantic
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026: qualcuno torna nella vita delle gemelle
Le trame di UPAS di venerdì 13 marzo 2026: un uomo misterioso cerca il contatto con ...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Greta nasconde un segreto inconfessabile
Le anticipazioni di UPAS per la settimana dal 16 al 20 marzo 2026: la madre di Crist...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026: qualcuno "spia" le gemelle, chi è
Le trame di UPAS di mercoledì 4 marzo 2026: mentre Manuela cerca l'abito da sposa, q...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026: Rosa indecisa tra Damiano e Pino
Le trame di UPAS di lunedì 2 marzo 2026: la Vicariello non sa decidersi tra il poliz...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Greta mette nei guai Roberto
Le trame di UPAS per la settimana dal 9 al 13 marzo 2026: la madre di Cristina esce ...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: l'attacco furioso di Eduardo, con chi ce l'ha
Le trame di UPAS di giovedì 12 marzo 2026: Sabbiese sbotta violentemente con Giulia....
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: nuova minaccia per Damiano
Le trame di UPAS di venerdì 27 febbraio 2026: il sentimento ancora vivo per Pino con...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026: Alberto non riesce a resistere ad Anna
Le trame di UPAS di martedì 3 marzo 2026: l'avvocato Palladini è turbato dalla ragaz...