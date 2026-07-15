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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Gianluca a un passo dal baratro

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 16 luglio 2026: la scoperta della storia di Anna e suo padre, rischia di fare ripiombare il ragazzo nell'alcol

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.994.

Dove eravamo rimasti il 15 luglio 2026

Alberto è deciso a vivere pienamente la propria storia d’amore con Anna e chiede aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca, ignaro però che sia già troppo tardi. Un incontro casuale con Vanni spinge Viola a interrogarsi su ciò che Ornella prova per lui. Scavalcando Michele, Roberto assume un nuovo giornalista strappato a radio Marechiaro e Saviani fatica a incassare l’ennesimo sopruso.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 luglio 2026

Positivamente impressionati dall’incontro con lo psicologo consigliato da Serena e Filippo, Niko e Manuela ora devono capire come dirlo a Jimmy. Ornella si confida con Viola su ciò che prova per Vanni, ma un nuovo sms dell’uomo incrina le sue difese. Lorenza e Nunzio fermano Gianluca dal riprendere a bere e, mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto è costretto a contenere l’inevitabile crollo di Anna.

Le trame di Un posto al sole del 15 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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