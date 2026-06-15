Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026: l'addio di Ornella e Vanni
Le trame di UPAS di martedì 16 giugno 2026: la dottoressa e il suo affascinante compagno di corso devono separarsi. Alberto a un passo da una scoperta difficile
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.972
Dove eravamo rimasti il 15 giugno 2026
Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Gianluca sta per avvicinarsi sempre di più all’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 giugno 2026
Vittoria è decisa a trovare la figlia. Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro e anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo, e per Ornella e Vanni è arrivato il momento dei saluti.
Le trame di Un posto al sole del 15 giugno 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026: torna un personaggio amatissimo
Le trame di UPAS di lunedì 15 giugno 2026: Viola rientra nella soap dopo una lunga a...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Ornella lascia Raffaele?
Le trame di UPAS di giovedì 28 maggio 2026: la dottoressa deve partire con Raffaele ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Silvia salva Michele dal disastro
Le trame di UPAS di lunedì 1 giugno 2026: Saviani sta per fare un terribile errore m...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Raffaele perde la testa
Le trame di UPAS di venerdì 29 maggio 2026: il portiere scopre un messaggio di Vanni...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Vanni conquista Ornella
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 7 maggio 2026: grande complicità tra la dott...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: il gesto drastico di Guido e Mariella
Anticipazioni disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari, l'interroga...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Raffaele attacca anche Renato
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 14 maggio 2026: la lite con Ornella spinge o...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Raffaele e Ornella scoppiano
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 13 maggio 2026: terribile litigio (per col...