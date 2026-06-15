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Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 giugno 2026: l'addio di Ornella e Vanni

Le trame di UPAS di martedì 16 giugno 2026: la dottoressa e il suo affascinante compagno di corso devono separarsi. Alberto a un passo da una scoperta difficile

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.972

Dove eravamo rimasti il 15 giugno 2026

Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Gianluca sta per avvicinarsi sempre di più all’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 giugno 2026

Vittoria è decisa a trovare la figlia. Alberto è sempre più preoccupato che Gianluca possa scoprire la verità su lui e Anna. Michele continua a subire la presenza di Ferri sul lavoro e anche Marina vivrà un momento di tensione col marito. È l’ultimo giorno del corso di spagnolo, e per Ornella e Vanni è arrivato il momento dei saluti.

Le trame di Un posto al sole del 15 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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