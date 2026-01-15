Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio 2026: Raffaele tormentato da un grande cruccio

Le trame di UPAS di venerdì 16 gennaio 2026: il portiere di Palazzo Palladini soffre per la distanza creatasi con Ornella, Marina e Ferri festeggiano la fine di Gagliotti

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6865.

Dove eravamo rimasti il 15 gennaio 2026

La coraggiosa iniziativa di Antonietta di denunciare le malefatte del marito durante la trasmissione di Michele scatena la reazione di Gennaro. Ansioso di sostenere il figlio Gianluca nel percorso di terapia, Alberto non riesce a instaurare con lui un rapporto sereno. Intanto Samuel prende male il successo social di Nunzio e tra i due amici volano scintille.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 gennaio 2026

Raffaele patisce sempre più la distanza che si è creata con Ornella. Ferri e Marina possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: per Gennaro Gagliotti sembra arrivata la resa dei conti. Determinato a capire meglio la terapia seguita dal figlio, Alberto si imbatterà in un intrigante personaggio.

Le trame di Un posto al sole del 15 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

