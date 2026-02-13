Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 16 febbraio 2026: Raffaele deve dire addio alla sua nuova amica

Le trame di UPAS di lunedì 16 febbraio 2026: mentre Roberto è travolto da una notizia sconvolgente, il portiere scopre che Mrs Price sta per tornare a casa

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6886.

Dove eravamo rimasti il 13 febbraio 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, l’incontro tanto atteso tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l’esito sperato. Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, ma un’ombra sembra destinata a insidiare la serenità del giovane Palladini. L’avvicinarsi del giorno di San Valentino offre a Samuel e Nunzio l’occasione per dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 febbraio 2026

Definiti gli ultimi dettagli relativi allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina stanno per festeggiare quel successo lavorativo quando ricevono una terribile notizia. Raffaele apprende che Eleanor ha deciso di ripartire per l’America. Guido fa il finto tonto, mentre Mariella e Cerruti selezionano, attraverso un’App di incontri, un possibile candidato per Bice.

Le trame di Un posto al sole del 13 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

