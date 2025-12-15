Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è una nuova speranza per Guido e Mariella e per Rosa come nuova portiera

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6842

Dove eravamo rimasti il 15 dicembre 2025

Nell’episodio trasmesso il 15 dicembre 2025 (episodio 6841) il ritorno di Okoro getta nel panico Gennaro che sembra disposto a tutto pur di non finire in galera: ma proprio quando lui si appresta ad agire qualcosa potrebbe frenarlo. Quando tutto sembra perduto, e Guido e Mariella sembrano ormai destinati a perdere la loro casa, Raffaele ha un’improvvisa illuminazione che potrebbe risolvere il problema della casa di Rosa. Cotugno s’interroga sull’autenticità dell’interesse di Bice nei suoi confronti, Bice è pronta a "immolarsi" per accaparrarsi i soldi del barone.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 dicembre 2025

L’arresto di Okoro mette Gennaro in un profondo stato di agitazione. Ferri e Marina sperano che, con la sua testimonianza, il caporale ponga definitivamente fine all’influenza nefasta di Gagliotti sui Cantieri. Cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato la soluzione per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiere. Il piano di Bice sembra dare i suoi frutti nonostante la tirchieria di Cotugno.

Le trame di Un posto al sole del 15 dicembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

