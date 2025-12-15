Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 16 dicembre 2025: arrestato il caporale, Gagliotti nel panico
Le trame di UPAS di martedì 16 dicembre 2025: per Gennaro si mette male, mentre c'è una nuova speranza per Guido e Mariella e per Rosa come nuova portiera
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6842
Dove eravamo rimasti il 15 dicembre 2025
Nell’episodio trasmesso il 15 dicembre 2025 (episodio 6841) il ritorno di Okoro getta nel panico Gennaro che sembra disposto a tutto pur di non finire in galera: ma proprio quando lui si appresta ad agire qualcosa potrebbe frenarlo. Quando tutto sembra perduto, e Guido e Mariella sembrano ormai destinati a perdere la loro casa, Raffaele ha un’improvvisa illuminazione che potrebbe risolvere il problema della casa di Rosa. Cotugno s’interroga sull’autenticità dell’interesse di Bice nei suoi confronti, Bice è pronta a "immolarsi" per accaparrarsi i soldi del barone.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 dicembre 2025
L’arresto di Okoro mette Gennaro in un profondo stato di agitazione. Ferri e Marina sperano che, con la sua testimonianza, il caporale ponga definitivamente fine all’influenza nefasta di Gagliotti sui Cantieri. Cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato la soluzione per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiere. Il piano di Bice sembra dare i suoi frutti nonostante la tirchieria di Cotugno.
Le trame di Un posto al sole del 15 dicembre 2025
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 dicembre 2025: l'incubo di Gennaro torna a tormentarlo
Le trame di UPAS di lunedì 15 dicembre 2025: il "caporale" Okoro minaccia Gagliotti,...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Viola fa il grande passo e due storie finiscono (molto) male
Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 dicembre 2025: la prof ed Eugenio dec...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 4 dicembre 2025: Marina in crisi per colpa della nipote
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 4 dicembre 2025: Renato si isola, il futuro ...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Chiara sconvolge la vita di Marina e Roberto
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 3 dicembre 2025: forte la tensione attorno...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 5 dicembre 2025: Raffaele prepara il suo ultimo presepe
Le trame di UPAS di venerdì 5 dicembre 2025: Eduardo rischia di commettere un errore...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto e Marina davanti a una scelta rischiosa
Ecco un’altra settimana in compagnia della longeva soap di Rai 3. Scopriamo nel dett...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 8 dicembre 2025: Viola torna da Eugenio, Jimmy è bullizzato
Le trame di UPAS di lunedì 8 dicembre 2025: tra le professoressa e il magistrato ris...
Un Posto al Sole, anticipazioni: Viola spiazza Eugenio, Guido e Mariella sono disperati
Si avvicina un'altra settimana in compagnia dell'amatissima soap ambientata a Palazz...