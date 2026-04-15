Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 16 aprile 2026: Serena scopre un tragico segreto
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 16 aprile 2026: il papà delle gemelle nasconde un mistero doloroso. Roberto punto sul vivo da Stefano e liti per la casa
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6929.
Dove eravamo rimasti il 15 aprile 2026
La partenza di Monica diventa l’occasione per un tuffo nel viale dei ricordi tra le sorelle Cirillo ma un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri finora costruiti. Greta e Stefano devono fare i conti con nuove rivelazioni che scavano distanze. Michele e Silvia si godono l’unità familiare, ma la proposta di Giulia rimescola le carte: chi la spunterà, tra i "Gravianos" e la Terrazza?
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 16 aprile 2026
Maurizio, il padre delle gemelle, sfugge alle domande incalzanti di Serena e potrebbe nascondere un tragico segreto. Roberto è nervoso, sentendosi giudicato da tutti per il suo difficile rapporto con Cristina, ma anche per un’insinuazione di Stefano Mori che potrebbe avere un fondo di verità. Intanto il braccio di ferro tra Nunzio, che vorrebbe trasferirsi alla Terrazza, e Rossella, orientata invece ad andare a stare dai genitori, continua.
Le trame di Un posto al sole del 15 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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