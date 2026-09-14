Un posto al sole, Eduardo non è fuggito con Stella: la verità è sconcertante
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 15 settembre 2026: la scomparsa di Sabbiese non c'entra con la compagna di banda. Al Vulcano succede un disastro
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.027.
Dove eravamo rimasti il 14 settembre 2026
Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia nei suoi familiari, ma nessuno di loro può immaginare quale sia la verità. Nel frattempo al Vulcano la trappola di Lorenza contro il povero Samuel sta per scattare.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 settembre 2026
Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, mentre il sostegno di Rosa a Eduardo aumenta la tensione tra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la sua rivincita contro Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel prova in ogni modo a rimediare, ma Micaela comincia a sospettare che l’incidente non sia stato del tutto casuale. Intanto Serena affronta alcuni problemi con il b&b e la sua determinazione nel risolverli finisce per rafforzare il legame con Filippo.
Le trame di Un posto al sole del 14 settembre 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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