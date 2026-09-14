Un posto al sole, Eduardo non è fuggito con Stella: la verità è sconcertante Le trame di Un Posto al Sole di martedì 15 settembre 2026: la scomparsa di Sabbiese non c'entra con la compagna di banda. Al Vulcano succede un disastro

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.027.

Dove eravamo rimasti il 14 settembre 2026

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia nei suoi familiari, ma nessuno di loro può immaginare quale sia la verità. Nel frattempo al Vulcano la trappola di Lorenza contro il povero Samuel sta per scattare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 settembre 2026

Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella, mentre il sostegno di Rosa a Eduardo aumenta la tensione tra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la sua rivincita contro Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel prova in ogni modo a rimediare, ma Micaela comincia a sospettare che l’incidente non sia stato del tutto casuale. Intanto Serena affronta alcuni problemi con il b&b e la sua determinazione nel risolverli finisce per rafforzare il legame con Filippo.

Le trame di Un posto al sole del 14 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche