Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: il gesto disperato di Marina
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 15 maggio 2026: la gelosia per Greta spinge la Giordano a un gesto drastico e inaspettato. Pino fa cambiare idea a Rosa
Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6950.
Dove eravamo rimasti il 14 maggio 2026
La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo. Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 maggio 2026
Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata dalla costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. Rosa, grazie al libro regalatole da Pino, riconsidera il rapporto con Damiano sotto una nuova luce. Guido e Mariella sono sulle spine per la prima uscita tra Bice e Sergio.
Le trame di Un posto al sole del 14 maggio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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