Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026: Viola indaga sui sentimenti di Ornella Le trame di UPAS di mercoledì 15 luglio 2026: la figlia della dottoressa vuole capire cosa sua madre provi davvero per Vanni. Raffaele trema

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.993.

Dove eravamo rimasti il 14 luglio 2026

Deciso a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna. Le cose, però, non andranno secondo i suoi piani. Consapevole di aver perso Eduardo, Stella arriverà a toccare il fondo. Gravata dal veto imposto da Damiano, Rosa non sa più come arginare Manuel che vuole vedere lo zio. Massaro scoprirà a sue spese che seguire alla lettera i consigli del sessuologo non sarà una buona idea, per Bice è arrivato il momento di mettere in discussione se stessa.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 luglio 2026

Alberto è deciso a vivere pienamente la propria storia d’amore con Anna e chiederà aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca. Ma l’uomo ignora che sia già troppo tardi. Un incontro casuale con Vanni porterà Viola, consapevole dell’effetto che l’uomo ha sulla madre, a cercare di capire cosa Ornella provi per lui. Scavalcando Michele, Roberto assumerà un nuovo giornalista strappato a radio Marechiaro e Saviani farà fatica a incassare quell’ennesimo sopruso.

Le trame di Un posto al sole del 14 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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