Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026: torna un personaggio amatissimo Le trame di UPAS di lunedì 15 giugno 2026: Viola rientra nella soap dopo una lunga assenza per mettere pace tra Raffaele e Ornella. Ma la donna pensa a Vanni

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.971.

Dove eravamo rimasti il 12 giugno 2026

Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e anche qualcun altro è alla ricerca di notizie su di lei. Nel frattempo Jimmy dovrà confrontarsi con un profondo senso di frustrazione per non aver avuto il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Infine, Micaela assume l’insolito ruolo di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 giugno 2026

Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Gianluca sta per avvicinarsi sempre di più all’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio, e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.

Le trame di Un posto al sole del 12 giugno 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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