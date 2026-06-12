Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 giugno 2026: torna un personaggio amatissimo
Le trame di UPAS di lunedì 15 giugno 2026: Viola rientra nella soap dopo una lunga assenza per mettere pace tra Raffaele e Ornella. Ma la donna pensa a Vanni
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.971.
Dove eravamo rimasti il 12 giugno 2026
Alberto continua a sentire la mancanza di Anna, e anche qualcun altro è alla ricerca di notizie su di lei. Nel frattempo Jimmy dovrà confrontarsi con un profondo senso di frustrazione per non aver avuto il coraggio di reagire alle provocazioni dei bulli. Infine, Micaela assume l’insolito ruolo di mediatrice in una lite tra Filippo e Serena.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 giugno 2026
Rossella avverte Alberto dell’incontro tra Gianluca e la madre di Anna. Gianluca sta per avvicinarsi sempre di più all’identità del nuovo uomo della ragazza: capirà che si tratta di suo padre? Michele patisce l’invadenza di Ferri in radio, e Marina reagisce con gelosia a ogni piccolo riferimento a Greta. Una visita a sorpresa di Viola sembra distendere l’atmosfera tra Ornella e Raffaele, ma per la donna non è facile evitare di pensare a Vanni.
Le trame di Un posto al sole del 12 giugno 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 12 giugno 2026: scontro tra Filippo e Serena
Le trame di UPAS di venerdì 12 giugno 2026: forte litigio tra Sartori e la Cirillo, ...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Silvia salva Michele dal disastro
Le trame di UPAS di lunedì 1 giugno 2026: Saviani sta per fare un terribile errore m...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Ornella lascia Raffaele?
Le trame di UPAS di giovedì 28 maggio 2026: la dottoressa deve partire con Raffaele ...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2026: Palazzo Palladini è in pericolo
Le trame di UPAS per la settimana dal 15 al 19 giugno 2026: Angelo prepara il colpo ...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Raffaele perde la testa
Le trame di UPAS di venerdì 29 maggio 2026: il portiere scopre un messaggio di Vanni...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Raffaele attacca anche Renato
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 14 maggio 2026: la lite con Ornella spinge o...
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Raffaele e Ornella scoppiano
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 13 maggio 2026: terribile litigio (per col...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 11 giugno 2026: Jimmy umiliato un'altra volta
Le trame di UPAS di giovedì 11 giugno 2026: una tranquilla giornata in piscina si tr...