Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 15 gennaio 2026: Gennaro furioso contro l'ex moglie Le trame di UPAS di giovedì 15 gennaio 2026: la denuncia in radio di Antonietta travolge Gagliotti, tensioni per colpa dei social tra Samuel e Nunzio

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6864.

Dove eravamo rimasti il 14 gennaio 2026

L’intervento di Antonietta a Radio Golfo 99 deflagra, generando speranze, rabbie e timori. Rosa scende a patti con la delusione per aver perso il lavoro in cui confidava e nota che gli uomini della sua vita reagiscono in modo molto diverso davanti a una donna amareggiata. Rossella e Nunzio, ancora ai ferri corti, trovano finalmente un terreno d’intesa. Samuel scopre che il talento necessario per diventare uno star-chef ha ben poco di gastronomico.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 gennaio 2026

La coraggiosa iniziativa di Antonietta di denunciare le malefatte del marito durante la trasmissione di Michele scatenerà la reazione di Gennaro. Ansioso di supportare il figlio nel percorso di terapia, Alberto non riesce a instaurare con lui un rapporto sereno. Samuel sembra aver preso male il successo social di Nunzio e i due "fratelli" arriveranno ai ferri corti.

Le trame di Un posto al sole del 14 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche