Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 15 gennaio 2026: Gennaro furioso contro l'ex moglie
Le trame di UPAS di giovedì 15 gennaio 2026: la denuncia in radio di Antonietta travolge Gagliotti, tensioni per colpa dei social tra Samuel e Nunzio
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6864.
Dove eravamo rimasti il 14 gennaio 2026
L’intervento di Antonietta a Radio Golfo 99 deflagra, generando speranze, rabbie e timori. Rosa scende a patti con la delusione per aver perso il lavoro in cui confidava e nota che gli uomini della sua vita reagiscono in modo molto diverso davanti a una donna amareggiata. Rossella e Nunzio, ancora ai ferri corti, trovano finalmente un terreno d’intesa. Samuel scopre che il talento necessario per diventare uno star-chef ha ben poco di gastronomico.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 gennaio 2026
La coraggiosa iniziativa di Antonietta di denunciare le malefatte del marito durante la trasmissione di Michele scatenerà la reazione di Gennaro. Ansioso di supportare il figlio nel percorso di terapia, Alberto non riesce a instaurare con lui un rapporto sereno. Samuel sembra aver preso male il successo social di Nunzio e i due "fratelli" arriveranno ai ferri corti.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
