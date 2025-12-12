Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 15 dicembre 2025: l'incubo di Gennaro torna a tormentarlo Le trame di UPAS di lunedì 15 dicembre 2025: il "caporale" Okoro minaccia Gagliotti, mentre Raffaele trova una soluzione per salvare Guido e Mariella

Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6841.

Dove eravamo rimasti il 12 dicembre 2025

Mentre Alice si prepara ad andare a Londra con Vinicio, Elena è in crisi per la distanza che si è creata con la figlia. Deciso a spuntarla su Roberto, Gennaro cerca di portare Filippo dalla sua parte. Qualcuno, però, sta per sconvolgere i suoi piani. Il candidato caldeggiato da Alberto sembra davvero perfetto, sarà lui il nuovo portiere di Palazzo Palladini? Rosa, intanto, non sembra del tutto convinta che rinunciare all’incarico sia stata la decisione più giusta.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 dicembre 2025

Il ritorno di Okoro getta nel panico Gennaro, che sembra disposto a tutto pur di non finire in galera. Ma proprio quando lui si appresta ad agire, qualcosa potrebbe frenarlo. Guido e Mariella rischiano di perdere la loro casa, ma Raffaele ha un’improvvisa illuminazione che potrebbe risolvere il problema della casa di Rosa. Intanto Cotugno s’interroga sull’autenticità dell’interesse di Bice nei suoi confronti: Bice sembra pronta a ‘immolarsi’ pur di accaparrarsi i soldi del barone.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

