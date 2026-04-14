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Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026: incontro a sorpresa per le Cirillo

Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 15 aprile 2026: le sorelle incappano in una persona che le sconvolge. Rivelazioni anche per Greta e Stefano

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Redazione

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6928.

Dove eravamo rimasti il 14 aprile 2026

Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, mentre Stefano torna alla carica con Greta, che però, preoccupata per la figlia, non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato costringe Rossella e Nunzio a cercare una nuova sistemazione per un periodo piuttosto lungo, e più di una persona si offre di ospitarli.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 15 aprile 2026

La partenza di Monica diventa l’occasione per un tuffo nel viale dei ricordi tra le sorelle Cirillo, ma un incontro imprevisto rischia di cambiare gli equilibri finora costruiti. Greta e Stefano devono fare i conti con nuove rivelazioni che scavano distanze. Michele e Silvia si godono l’unità familiare, ma la proposta di Giulia rimescola le carte: chi la spunterà, tra i "Gravianos" e la Terrazza?

Le trame di Un posto al sole del 14 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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