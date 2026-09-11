Un posto al sole, rabbia e sconcerto: Eduardo è scomparso Le trame di UPAS di lunedì 14 settembre 2026: Sabbiese sparisce proprio dopo la proposta di Stella. Ma le cose potrebbero stare diversamente

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.035.

Dove eravamo rimasti l’11 settembre 2026

Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario diventa l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 settembre 2026

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, l’improvvisa scomparsa di Eduardo crea sconcerto e rabbia nei suoi familiari, ma nessuno di loro può immaginare quale sia la verità. Nel frattempo al Vulcano la trappola di Lorenza contro il povero Samuel sta per scattare.

Le trame di Un posto al sole del 11 settembre 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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