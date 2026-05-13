Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Raffaele attacca anche Renato
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 14 maggio 2026: la lite con Ornella spinge oltre il limite il portiere, che litiga anche con il suo storico amico
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6949.
Dove eravamo rimasti il 13 maggio 2026
La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto. Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio, regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 maggio 2026
La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo. Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.
Le trame di Un posto al sole del 13 maggio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Guida TV
-
15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Raffaele e Ornella scoppiano
Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 13 maggio 2026: terribile litigio (per col...
Un posto al sole, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Raffaele e Renato, che litigata!
Le trame di Un posto al sole per la settimana dall'11 al 15 maggio: il portiere, ros...
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2026: l'incubo di Serena
Le trame di Un Posto al Sole di venerdì 8 maggio 2026: una visione notturna rivela u...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Vanni conquista Ornella
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 7 maggio 2026: grande complicità tra la dott...
Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Alberto fa una follia per Anna
Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 30 aprile 2026: stasera puntata doppia con l...
Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 11 maggio: addio ad Otello
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 11 maggio 2026: l'amministratore di Palazzo P...
Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: la vendetta di Renato
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 12 maggio 2026: il dottor Poggi, futuro ammi...
Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 20 aprile 2026: Ornella, che cosa fai?
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 20 aprile 2026: la dottoressa si scambia dei ...