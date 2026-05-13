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Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Raffaele attacca anche Renato

Le trame di Un Posto al Sole di giovedì 14 maggio 2026: la lite con Ornella spinge oltre il limite il portiere, che litiga anche con il suo storico amico

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6949.

Dove eravamo rimasti il 13 maggio 2026

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto. Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio, regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 maggio 2026

La lite tra Raffaele e Ornella apre una frattura che si riflette anche all’esterno, spingendo Raffaele a perdere il controllo e a incrinare i rapporti con Renato. Ferri riesce a sottrarre un importante inserzionista alla radio di Mori, ma lo scontro tra i due rivela motivazioni personali ben più profonde. Cristina continua a non perdonare Greta per aver tradito Eduardo. Grazie alla sua apparente affidabilità e all’abilità nel portare Diego dalla propria parte, Lorenza riesce a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata.

Le trame di Un posto al sole del 13 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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