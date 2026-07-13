Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026: Alberto e Anna scoperti da Gianluca
Le trame di UPAS di martedì 14 luglio 2026: i due innamorati tornano a Napoli ma non faranno in tempo a dire la verità al ragazzo. Rosa in crisi con Manuel
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.992.
Dove eravamo rimasti il 13 luglio 2026
Quando la Procura decide di investigare sul furto a Palazzo Palladini, dopo una serie di colloqui che vedono coinvolti Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo avrà uno scatto di nervi con il PM che rischia di accusare Eduardo ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. Alberto convince Anna che parlare con Gianluca sia la cosa migliore, ma lei gli chiede di restare ancora qualche giorno fuori Napoli prima di affrontare la situazione. Dopo l’incontro con il sessuologo, le cose tra Bice e Massaro sembrano mettersi sempre peggio e a farne le spese potrebbero essere, come sempre, Guido e Mariella.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 luglio 2026
Deciso a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna. Le cose, però, non andranno secondo i suoi piani. Consapevole di aver perso Eduardo, Stella arriverà a toccare il fondo. Gravata dal veto imposto da Damiano, Rosa non sa più come arginare Manuel che vuole vedere lo zio. Massaro scoprirà a sue spese che seguire alla lettera i consigli del sessuologo non sarà una buona idea, per Bice è arrivato il momento di mettere in discussione se stessa.
Le trame di Un posto al sole del 13 luglio 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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