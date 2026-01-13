Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 14 gennaio 2026: Antonietta mette nei guai Gennaro
Le trame di UPAS per mercoledì 14 gennaio 2026: l'ex moglie denuncia Gagliotti (che ripiomba nell'incubo) e Rosa deve venire a patti con la decisione di Raffaele
Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6863.
Dove eravamo rimasti il 13 gennaio 2026
La situazione di Okoro si rivela grave. Gennaro Gagliotti festeggia la caduta di ogni accusa a suo carico, ma non sospetta che ci sia ancora qualcuno in grado di farlo crollare. Rosa deve affrontare la delusione del figlio per il lavoro sfumato a Palazzo Palladini. Raffaele, turbato dalla distanza che si è creata con Ornella, trova il conforto di Diego.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 gennaio 2026
L’intervento di Antonietta a Radio Golfo 99 deflagra, generando speranze, rabbie e timori. Rosa scende a patti con la delusione per aver perso il lavoro in cui confidava e nota che gli uomini della sua vita reagiscono in modo molto diverso a una donna amareggiata. Rossella e Nunzio, ancora ai ferri corti, trovano finalmente un "terreno d’intesa". Samuel scopre che il talento necessario per diventare uno star-chef ha ben poco di gastronomico.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
