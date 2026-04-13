Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Greta dice di no Le trame di Un Posto al Sole di martedì 14 aprile 2026: Cristina torna a casa e Stefano insiste con la madre, che però sceglie di stare dalla parte della figlia

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6927.

Dove eravamo rimasti il 13 aprile 2026

Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato dopo l’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che lascia Eduardo spiazzato. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni causati dalla pioggia, Nunzio e Rossella stanno per ricevere una brutta notizia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 aprile 2026

Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, Stefano torna alla carica con Greta ma la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato metterà Rossella e Nunzio di fronte alla necessità di trovare un’altra sistemazione per un periodo piuttosto lungo e più di una persona si farà avanti per ospitarli.

Le trame di Un posto al sole del 13 aprile 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche