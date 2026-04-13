Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 14 aprile 2026: Greta dice di no
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 14 aprile 2026: Cristina torna a casa e Stefano insiste con la madre, che però sceglie di stare dalla parte della figlia
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6927.
Dove eravamo rimasti il 13 aprile 2026
Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Ferri a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato dopo l’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che lascia Eduardo spiazzato. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni causati dalla pioggia, Nunzio e Rossella stanno per ricevere una brutta notizia.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 14 aprile 2026
Cristina ritorna rassegnata a casa del padre, Stefano torna alla carica con Greta ma la donna, preoccupata per la figlia, stavolta non sembra intenzionata a portare avanti la loro relazione. L’inagibilità del seminterrato metterà Rossella e Nunzio di fronte alla necessità di trovare un’altra sistemazione per un periodo piuttosto lungo e più di una persona si farà avanti per ospitarli.
Le trame di Un posto al sole del 13 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
Guida TV
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16 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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