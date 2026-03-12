Trova nel Magazine
Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026: qualcuno torna nella vita delle gemelle

Le trame di UPAS di venerdì 13 marzo 2026: un uomo misterioso cerca il contatto con Manuela e Micaela. Tentazioni pericolose per Eduardo e task force per Cristina

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6905.

Dove eravamo rimasti il 12 marzo 2026

Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce per prendersela anche con Giulia. Mentre cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina, Marina cerca di stabilire un dialogo con la ragazza. È il giorno del test di spagnolo e Ornella sta per incontrare i suoi nuovi compagni di corso.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 marzo 2026

Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo pare voler tornare nelle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Roberto avrà un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Giulia, dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro ascolto, prova a spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni, mentre Eduardo sarà di nuovo attratto da una pericolosa tentazione.

Le trame di Un posto al sole del 12 marzo 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

