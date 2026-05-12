Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Raffaele e Ornella scoppiano Le trame di Un Posto al Sole di mercoledì 13 maggio 2026: terribile litigio (per colpa di Vanni) tra il portiere e la dottoressa. Continua il mistero di Maurizio

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Nuovo appuntamento, mercoledì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6948.

Dove eravamo rimasti il 12 maggio 2026

Manuela si lega sempre di più a suo padre e Micaela invece si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena continua a cercare di scoprire cosa è accaduto davvero fra Maurizio e Monica. Compiaciuto che Otello lo abbia scelto come suo successore, Renato si diverte a punzecchiare Raffaele sbandierando la sua futura carica di amministratore.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 maggio 2026

La tensione sotterranea tra Ornella e Raffaele, alimentata dalla gelosia del portiere per Vanni, esplode all’improvviso portando i due a un doloroso confronto. Maurizio racconta la propria versione dei fatti su quanto accaduto tra lui e Monica. Anna continua a tenere Alberto a distanza e una semplice attività ludica avvicina padre e figlio, regalando ad Alberto e Gianluca un momento di serenità e armonia.

Le trame di Un posto al sole del 12 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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