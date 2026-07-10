Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 13 luglio 2026: Grillo si tradisce davanti al PM Le trame di UPAS di lunedì 13 luglio 2026: nell'indagine sul furto dai Ferri l'ispettore accusa Eduardo ma rischia di accusarsi da solo

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Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6.991.

Dove eravamo rimasti il 10 luglio 2026

Gianluca, ignaro, si gode una serata leggera con Rossella e Nunzio. Alberto allenta le difese di Anna facendole una proposta per superare insieme i suoi fantasmi. Grazie a Silvia, Diego ritrova un minimo di serenità mentre Raffaele lo convince comunque ad allontanarsi per un po’ da Lorenza. L’imminente seduta di Bice e Sergio col sessuologo Del Toro contagia Mariella, che finisce per fare un sogno dagli esiti tanto inaspettati quanto divertenti, mentre nello studio Bice e Massaro attendono il vero Del Toro.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 luglio 2026

Quando la Procura decide di investigare sul furto a Palazzo Palladini, dopo una serie di colloqui che vedono coinvolti Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo avrà uno scatto di nervi con il PM che rischia di accusare Eduardo ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. Alberto convince Anna che parlare con Gianluca sia la cosa migliore, ma lei gli chiede di restare ancora qualche giorno fuori Napoli prima di affrontare la situazione. Dopo l’incontro con il sessuologo, le cose tra Bice e Massaro sembrano mettersi sempre peggio e a farne le spese potrebbero essere, come sempre, Guido e Mariella.

Le trame di Un posto al sole del 10 luglio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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