Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 13 gennaio 2026: una nuova minaccia si addensa su Gennaro Le trame di Un Posto al Sole di martedì 13 gennaio 2026: Gagliotti festeggia per la caduta delle accuse contro di sé ma non sa che qualcuno potrebbe rovinarlo

Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6862.

Dove eravamo rimasti il 12 gennaio 2026

Roberto e Marina pregustano la rivalsa su Gennaro Gagliotti, che sembra vicino a pagare per le sue nefandezze. Ma con un colpo di coda subdolo e rischioso, Gennaro potrebbe ancora una volta sfuggire alle maglie della giustizia. Intanto la decisione inaspettata di Raffaele sul pensionamento suscita reazioni positive, ma innesca anche tensioni difficili da gestire e ancor più da risolvere.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 gennaio 2026

La situazione di Okoro si rivela grave. Gennaro Gagliotti festeggia la caduta di ogni accusa a suo carico, ma non sospetta che c’è ancora qualcuno in grado di farlo crollare. Rosa deve affrontare la delusione del figlio per il lavoro sfumato a Palazzo Palladini. Raffaele, turbato dalla distanza che si è creata con Ornella, trova il conforto di Diego.

Le trame di Un posto al sole del 12 gennaio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

