Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 13 febbraio 2026: la delusione di Eleanor Price (Whoopi Goldberg)

Le trame di UPAS di venerdì 13 febbraio 2026: l'incontro con la famiglia Buonocore non va come previsto. Nuova chance per Gianluca e aria romantica al Vulcano

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento, venerdì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6885.

Dove eravamo rimasti il 12 febbraio 2026

Dopo aver interagito con loro fingendosi una turista, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele e il disappunto di Colin. Eduardo prende le distanze da Stella, mentre Damiano ha un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa conosciuta qualche settimana prima, mentre Silvia, in preda ai sensi di colpa, offre a Gianluca una nuova chance.

Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 febbraio 2026

Nonostante il tentativo di mediazione di Raffaele, l’incontro tanto atteso tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l’esito sperato. Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, ma un’ombra sembra destinata a insidiare la serenità del giovane Palladini. L’avvicinarsi del giorno di San Valentino offre a Samuel e Nunzio l’occasione per dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo.

Le trame di Un posto al sole del 12 febbraio 2026.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

