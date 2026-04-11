Un posto al sole, le anticipazioni di lunedì 13 aprile 2026: una protagonista è furibonda
Le trame di Un Posto al Sole per lunedì 13 aprile 2026: le notizie sulla madre e l'adorato Eduardo fanno esplodere Cristina. Brutte notizie per Nunzio e Rossella
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6926.
Dove eravamo rimasti il 10 aprile 2026
Cristina scopre la verità sulla madre e, sconvolta, scappa facendo perdere le proprie tracce. Roberto, Marina e Greta cercano di gestire l’emergenza, con l’aiuto di Filippo e Serena. Intanto Raffaele affida a Eduardo e Angelo i lavori di ripristino dei lampioncini condominiali, scontrandosi con l’opposizione di Alberto. Nel frattempo, Nunzio fatica sempre di più a essere ospitato, insieme a Rossella, a casa di Silvia e Michele.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 13 aprile 2026
Di fronte all’appello di Greta, che prova a spiegare a Cristina la crisi avuta con Eduardo e l’ingresso di un altro uomo nella sua vita, la ragazza esplode in uno sfogo di rabbia e dolore contro la madre. Sarà Roberto a ricondurre la figlia alla normalità, ma alle sue condizioni. Mortificato per non averlo liquidato dopo l’ultimo colpo messo a segno con la banda, Angelo compie un gesto che lascia Eduardo spiazzato. Dopo il sopralluogo del tecnico sui danni causati dalla pioggia, Nunzio e Rossella stanno per ricevere una brutta notizia.
Le trame di Un posto al sole del 10 aprile 2026.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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