Un posto al sole, l'omosessualità è ancora un tabù: cos'è successo
Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 12 ottobre 2026: Mariella mente a suo figlio Lollo sulla relazione tra Sasà e Castrese (e Guido s'infuria)
Nuovo appuntamento, lunedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 7.046.
Dove eravamo rimasti il 9 ottobre 2026
L’ostinata dedizione di Alberto e le autentiche manifestazioni di affetto di Luca e Federico cercano di rischiarare il buio in cui si trova Gianluca. Riflettori anche su Scala, che riceve da Ferri un’inattesa promozione. Intanto, senza auto perché portata via dal carro attrezzi, Renato coinvolge Raffaele in una corsa contro il tempo: riuscirà a imbarcarsi per la Sicilia?
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 ottobre 2026
Un incontro casuale fa capire a Raffaele quanto Diego sia sereno accanto a Lorenza, spingendo padre e figlio a un confronto sincero ma doloroso sulla relazione con Ida. Intanto, di fronte alla curiosità di Lollo, Mariella gli nasconde d’istinto che Sasà e Castrese sono una coppia: la bugia provoca il disappunto di Guido e li porta a riflettere con attenzione sul rapporto tra genitori e figli.
Le trame di Un posto al sole del 9 ottobre 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap.
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