Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026: l'attacco furioso di Eduardo, con chi ce l'ha
Le trame di UPAS di giovedì 12 marzo 2026: Sabbiese sbotta violentemente con Giulia. Ornella, in crisi con Raffaele, incontra nuove persone
Nuovo appuntamento, giovedì sera alle 20.50, con i protagonisti di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6904.
Dove eravamo rimasti il 11 marzo 2026
La richiesta di Greta ha messo in crisi sia Roberto sia Cristina e i due, nonostante Marina abbia cercato di mediare, sono arrivati allo scontro aperto. Molto turbato per quanto accaduto con Anna, Alberto ha provato senza successo a confrontarsi con Luca e il suo disagio nei confronti di Gianluca è continuato a crescere. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto. Diego, Ida e Joseph si sono trasferiti a casa Bruni e Raffaele ha infuso nel figlio la speranza che le cose fra lui e Ida potessero appianarsi.
Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 marzo 2026
Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce per prendersela anche con Giulia. Mentre cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina, Marina cerca di stabilire un dialogo con la ragazza. Intanto è il giorno del test di spagnolo e Ornella sta per incontrare i suoi nuovi compagni di corso.
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
