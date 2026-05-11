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Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: la vendetta di Renato

Le trame di Un Posto al Sole di martedì 12 maggio 2026: il dottor Poggi, futuro amministratore, tormenta Raffaele. Serena in difficoltà con Maurizio e le gemelle

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6947.

Dove eravamo rimasti l’11 maggio 2026

Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il "nuovo" nonno. Il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.

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Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 maggio 2026

Manuela si lega sempre di più a suo padre e Micaela invece si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena continua a cercare di scoprire cosa è accaduto davvero fra Maurizio e Monica. Compiaciuto che Otello lo abbia scelto come suo successore, Renato si diverte a punzecchiare Raffaele sbandierando la sua futura carica di amministratore.

Le trame di Un posto al sole del 11 maggio 2026

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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