Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: la vendetta di Renato
Le trame di Un Posto al Sole di martedì 12 maggio 2026: il dottor Poggi, futuro amministratore, tormenta Raffaele. Serena in difficoltà con Maurizio e le gemelle
Nuovo appuntamento, martedì sera alle 20.50, con i protagonisti di "Un posto al sole", la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Girata a Napoli e prodotta da Rai Fiction, Fremantle e Centro di produzione Rai di Napoli, la serie si ispira al format australiano Neighbours ed è arrivata alla puntata numero 6947.
Dove eravamo rimasti l’11 maggio 2026
Turbata da un incubo che sembra gettare nuove ombre su Maurizio e sulla fine della sua storia con Monica, Serena dovrà decidere se parlarne con Manuela, che intanto organizza il primo incontro tra Jimmy e il "nuovo" nonno. Il dimissionario Otello intende proporre come proprio successore un nome che fa impallidire il povero Raffaele.
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Cosa succede a Un Posto al Sole il 12 maggio 2026
Manuela si lega sempre di più a suo padre e Micaela invece si sente tradita dalle iniziative della gemella. Serena continua a cercare di scoprire cosa è accaduto davvero fra Maurizio e Monica. Compiaciuto che Otello lo abbia scelto come suo successore, Renato si diverte a punzecchiare Raffaele sbandierando la sua futura carica di amministratore.
Le trame di Un posto al sole del 11 maggio 2026
Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi tutte le news sulla soap qui.
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